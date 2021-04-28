ФСБ уличила собиравшегося дать взятку российского мэра

Сотрудники ФСБ уличили главу администрации города Рыбное Рязанской области и его первого заместителя, которые собирались дать взятку в полтора миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Спецслужбы пресекли преступление на стадии его подготовки. Возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, мэр и его заместитель предложили должностному лицу взятку в виде имущества за совершение действий в их пользу. С подозреваемыми проводятся следственные мероприятия.

19 февраля Центральный районный суд Челябинска арестовал на два месяца заместителя главы Челябинска по экономическому развитию Олега Извекова. По версии следствия, в 2020 году вице-мэр города получил взятку в размере более 400 тысяч рублей от бизнесмена за общее покровительство при заключении, исполнении и оплате муниципального контракта. Откат он получил на закупках оборудования для дистанционного измерения температуры. Техника, предназначенная для администрации города и ряда других учреждений, приобреталась по завышенным ценам.