Российскую чиновницу уволили за желание получить взятку кроссовками

Чиновницу из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), которая пожелала получить взятку кроссовками, уволили из мэрии. Об этом сообщает Ura.ru.

Известно, что работница ведомства в Октябрьском районе предложила неназванному предпринимателю дать ей взятку обувью стоимостью 4,5 тысячи рублей, чтобы не фиксировать нарушения правил торговли в его магазине. Бизнесмен в свою очередь отказался от предложения женщины и обратился с жалобой в прокуратуру.

Местные прокуроры провели проверку и передали данные в полицию, которая возбудила уголовное дело против чиновницы по части 1 статьи 291.2 («Мелкое взяточничество»). Впоследствии муниципальную служащую уволили из мэрии в связи с утратой доверия.

5 апреля появилась информация о том, что российская чиновница отправилась в местный торговый центр с целью провести проверку предприятия на предмет нелегальной продажи обуви. В конечном счете, выявив нарушения, вместо оформления протокола она попыталась получить у продавца в качестве взятки пару мужских кроссовок, которую выбрал ее супруг.

Глава городского поселения Талинки Ирина Криворученко прокомментировала инцидент. «Это просто позор! В шоке мы все здесь. У нас поселок маленький, и я за 30 лет первый раз такое слышу», — сказала женщина.