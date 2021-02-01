Бывшего мэра российского города осудили за ДТП с двумя погибшими

В Волгоградской области бывшего мэра города Волжский Марину Афанасьеву осудили на два года колонии-поселения за смертельное ДТП с двумя погибшими. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщает ТАСС

По данным агентства, 64-летнюю женщину признали виновной по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»). В октябре 2019 года Афанасьева выехала на встречную полосу автодороги Самара — Пугачев — Волгоград, после чего ее автомобиль скатился на обочину и рухнул в кювет. Две ехавшие с Афанасьевой пассажирки погибли на месте.

Суд учел, что бывшая глава Волжского признала свою вину и удовлетворила исковые требования потерпевшей стороны в сумме 800 тысяч рублей, в связи с чем Афанасьевой смягчили наказание.

13 августа сообщалось, что Ленинский суд Оренбурга вынес приговор бывшему мэру города Евгению Арапову за многомиллионный подпольный бизнес и взятки.