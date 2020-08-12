Суд вынес приговор исполнителю заказного убийства для российского чиновника

В Свердловской области суд приговорил одного из лидеров организованной преступной группировки (ОПГ) «Синие» Виктора Калина, известного в криминальных кругах как Джигит, к 12 годам колонии. Об этом в среду, 12 августа, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.

Джигита признали виновным в заказном убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, мошенничестве, отмывании денежных средств, полученных незаконным путем, и вымогательстве.

По версии следствия, авторитет действовал по приказу бывшего заместителя главы Екатеринбурга Виктора Контеева, который в 2014 году получил 18 лет колонии за организацию убийства двух человек и получение взятки. Джигит от его имени неформально руководил местной овощебазой и помогал чиновнику незаконными методами решать споры с предпринимателями.

Как уточняет агентство, уголовное дело в отношении Калина возбудили в 2013 году, однако поймать его удалось лишь в 2016 году в Чехии. Летом 2019 года Джигита экстрадировали в Россию. С учетом проведенного в заключении времени, скоро авторитет сможет получить условно-досрочное освобождение.

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