Российский мэр отделался мягким наказанием за многомиллионный подпольный бизнес

Ленинский суд Оренбурга вынес приговор бывшему мэру города Евгению Арапову за многомиллионный подпольный бизнес и взятки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Подсудимый получил 4,5 года колонии строгого режима со штрафом в 15 миллионов рублей. Таким образом, чиновник отделался более мягким наказанием, чем просил прокурор. Он предлагал осудить Арапова на 10,5 лет и оштрафовать на 150 миллионов рублей, отмечает «Интерфакс».

Бывшего мэра признали виновным в незаконном создании фирмы через подставное лицо и получении взяток.

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По данным СКР, Арапов, вопреки запрету госслужащим вести бизнес, открыл фирму и через нее сдавал в аренду муниципальную недвижимость. За шесть лет он заработал на этом 14 миллионов рублей.

Мэр от своего заместителя получил 600 тысяч рублей за лояльное отношение к застройщикам Оренбурга, а позже ему еще передали квартиру. В общей сложности ему дали взяток на шесть миллионов рублей.

В ходе следствия было арестовано имущество Арапова общей стоимостью 50 миллионов рублей: недвижимость и автомобили, а также доли в 13 коммерческих организациях.

Бывший вице-мэр Оренбурга Геннадий Борисов был осужден в июле 2019 года на 2,5 года колонии строгого режима.

Арапов был задержан в августе 2018 года Он занимал пост мэра Оренбурга с октября 2015 года по октябрь 2018 года.

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