Вице-мэра Челябинска арестовали

Центральный районный суд Челябинска арестовал на два месяца заместителя главы Челябинска по экономическому развитию Олега Извекова. Об этом сообщает РИА Новости.

По версии следствия, в 2020 году вице-мэр города получил взятку в размере более 400 тысяч рублей от бизнесмена за общее покровительство при заключении, исполнении и оплате муниципального контракта. Было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»).

О задержании Извекова стало известно 18 февраля. Уточнялось, что откат он получил на закупках оборудования для дистанционного измерения температуры. Техника, предназначенная для администрации города и ряда других учреждений, приобреталась по завышенным ценам.

Олег Извеков был назначен заместителем мэра Челябинска по экономическому развитию и инвестициям 26 февраля 2020 года. Он пришел на госслужбу из телекоммуникационных компаний.