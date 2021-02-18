Раскрыта причина задержания вице-мэра Челябинска

Сотрудники ФСБ задержали вице-мэра Челябинска по экономическому развитию Олега Извекова за получение откатов во время пандемии коронавируса. Причину задержания чиновника раскрыл источник URA.RU в правоохранительных органах.

По его словам, Извеков оказывал покровительство предпринимателю при закупках оборудования для дистанционного измерения температуры. Техника, предназначенная для администрации города и ряда других учреждений, приобреталась по завышенным ценам.

Как уточнили в региональном управлении Следственного комитета России, чиновник стал подозреваемым по пункту «в» части 5 статьи 290 («Получение взятки в крупном размере») УК РФ.

Извекова задержали 18 февраля в ходе совместного мероприятия ФСБ и Следственного комитета России.

Олег Извеков был назначен заместителем мэра Челябинска по экономическому развитию и инвестициям 26 февраля 2020 года. Он пришел на госслужбу из телекоммуникационных компаний.