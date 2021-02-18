ФСБ задержала вице-мэра Челябинска

Сотрудники ФСБ задержали вице-мэра Челябинска по экономическому развитию Олега Извекова. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Там пояснили, что чиновника задержали 18 февраля в входе совместного мероприятия ФСБ и Следственного комитета России, но не сообщили чем вызван интерес правоохранителей к вице-мэру.

Извекова подозревают в коррупции, уточнил URA.RU источник. По его словам, чиновник получал откаты от представителя сотового оператора за контракты, связанные с системой «Умный город» и программным обеспечением администрации. Извеков в мэрии курирует это направление.

Он был назначен на должность заместителя мэра Челябинска по экономическому развитию и инвестициям 26 февраля 2020 года, говорится на сайте администрации города. Извеков пришел на госслужбу из телекоммуникационных компаний,