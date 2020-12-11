Экс-мэра российского города приговорили к пяти годам колонии и штрафу за взятку

Суд приговорил за взяточничество экс-мэра Петропавловска-Камчатского Виталия Иваненко к 5,5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере четырех миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщает Telegram-канал Mash, экс-мэра судили за взятку в 700 тысяч рублей от директора одного из космических предприятий. Еще 300 тысяч рублей Иваненко дополучил от частного предпринимателя.

Виталий Иваненко возглавлял Петропавловск-Камчатский с декабря 2016 года. Срок его полномочий должен был истечь в 2021 году.

В ноябре ФСБ задержала за взятку уволившегося бывшего вице-мэра Евпатории (Крым) Кирилла Вавренюка. По версии следствия, весной 2018 года Вавренюк получил через посредника взятку в крупном размере — объект капитального строительства. За эту взятку подозреваемый в интересах взяткодателя утвердил схему расположения участка из земель муниципалитета на кадастровом плане территории и согласовал его сдачу в аренду без торгов.