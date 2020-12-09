Патологоанатома Боткинской больницы поймали на взятке от биологов-коллекционеров

Заведующая патологоанатомическим отделением Боткинской больницы Оксана Паклина задержана в рамках уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере от биологов-коллекционеров. Об этом в среду, 9 декабря, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, помимо Паклиной, задержан предполагаемый взяткодатель Алексей Подлубный — гендиректор «Центрального национального биобанка» (ЦНБ). По данным с сайта ЦНБ, компания занимается биобанкингом — «созданием коллекции биологических образцов человека» для различных медицинских исследований.

Паклина подозревается по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ, а Подлубный — по части 5 статьи 291 («Дача взятки в особо крупном размере») УК РФ. Следствие попросило Пресненский суд Москвы отправить Паклину под домашний арест, а Подлубного — арестовать до 7 февраля 2021 года.

Оксана Паклина — доктор медицинских наук, автор 100 научных работ, опубликованных в российских и зарубежных журналах. Под ее руководством защищено семь кандидатских и одна докторская диссертации. По данным с официального сайта Боткинской больницы, Паклина также является главным научным сотрудником отделения патанатомии Института хирургии имени Вишневского.