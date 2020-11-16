Пять пациентов московской клиники умерли по вине врачей

В одной из клиник Москвы пять пациентов умерли по вине врачей. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

По данным следствия, речь идет о частной клинике, расположенной по Мичиринскому проспекту. Она оказывалась услуги, не отвечающие требованиям безопасности. В результате действий врачей клиники умерли пять пациентов, еще одной клиентке медицинского учреждения был нанесен вред здоровью средней тяжести.

Известно, что у организации не было лицензий на виды оказываемых медицинских услуг троим пациентом. Не уточняется, о каких услугах идет речь.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, проводятся необходимые экспертизы. В ближайшее время следователи допросят руководство и сотрудников частной клиники.

В августе в Москве обнаружили частную клинику, которая ставила своим пациентам диагноз «нарушение в чакре». Было возбуждено дело об административном правонарушении, из клиники изъяли медицинские изделия.