Россиянин проснулся после наркоза с переломанной ключицей и ссадинами на голове

В Томске пациент одной из местных клиник проснулся после наркоза с переломанной ключицей и ссадинами на голове. Об этом сообщило издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

Мужчина по имени Роман лежал в клинике Сибирского государственного медицинского университета, но издание не уточнило диагноз, с которым его госпитализировали. Россиянин рассказал, что сначала не ощущал боль — он почувствовал ее, когда пытался повернуться на бок. Он вызывал врача, ему сделали рентген и сказали, что это оскольчатый перелом акромиального конца ключицы.

В больнице не оказалось травматологического отделения, поэтому Роману вызвали скорую и увезли. На место перелома ему вставили пластину. Мужчина пытался выяснить, как получил переломы, но все говорили, что «их в этот момент там не было, и они не в курсе». Его матери, которая приехала из другого города, отвечали то же самое. Женщина обратилась в полицию и при необходимости намерена обратиться в прокуратуру.

Проводивший операцию врач на вопрос «Подъема» о том, что произошло с Романом, заявил «Ниче такого».

В конце июня стало известно, что в подвальном помещении НИИ имени Склифосовского в Москве обнаружили тело 40-летнего мужчины. В департаменте здравоохранения сообщили, что признаков насильственной смерти не обнаружили и он умер от массивной тромбоэмболии легочной артерии. Пациента доставили в больницу 25 июня с закрытой травмой груди и переломом ребер, у него не было документов, подтверждающих личность. 28 июня врач отметил улучшение состояния и отправил пациента на амбулаторное лечение, позднее его нашли в подвале.