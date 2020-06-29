Россиянин умер в подвале НИИ Склифосовского

В подвальном помещении НИИ имени Склифосовского в Москве обнаружили тело мужчины 40 лет. Об этом сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы.

По данным ведомства, смерть россиянина наступила от массивной тромбоэмболии легочной артерии. Признаков насильственной смерти обнаружено не было.

В депздраве пояснили, что пациента доставили в больницу 25 июня на скорой помощи с диагнозами «закрытая травма груди» и «перелом ребер». При себе у него не было документов, подтверждающих личность. Он назвал фамилию и телефон для связи. Правоохранительные органы в настоящее время устанавливают личности данных граждан.

В больнице мужчине провели диагностику и назначили лечение. Его состояние оценивалось как тяжелое, что усугублялось наркотической зависимостью. На следующий день после поступления пациент самостоятельно покинул травматологическое отделение без разрешения дежурного врача на длительное время.

28 июня врач отметил улучшение состояние пациента и позволили ему лечиться в амбулаторных условиях. Позднее мужчину без сознания нашли в лифтовом холле подвального помещения. Сотрудники медучреждения сразу сообщили полиции. Пациента опознал дежурный врач травматологического отделения.

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