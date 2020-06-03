При пожаре в инфекционной больнице Петербурга погиб человек

В Боткинской инфекционной больнице Санкт-Петербурга произошел пожар, погиб один человек. Об этом сообщили в МЧС, передает ТАСС.

По данным агентства, погиб пациент 1981 года рождения. Он насмерть отравился продуктами горения.

Пожар произошел в 05:50 по московскому времени в боксе №11 для больных инфекционных гепатитом. Загорелись постельные принадлежности и «обстановка» на площади пять квадратных метров. Причиной пожара стало курение.

9 мая произошел пожар в отделении реанимации московской больницы №50. Один пациент погиб при пожаре. Вторая пациентка умерла в больнице, ее госпитализировали с отравлением продуктами горения. Ранее ей диагностировали коронавирус.

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