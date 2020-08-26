Российские патологоанатомы объяснили оживание «умерших» пациентов

«Умершие» пациенты могут оживать из-за того, что врачи халатно отнеслись к своим обязанностям и не провели тесты для точной констатации смерти. Об этом заявил патологоанатом Михаил Лериковский, передает «Газета.ру».

Лериковский объяснил, что врачи должны проверить наличие сердцебиения и пульса у пациента, а тесты должна контролировать комиссия из трех человек. Он добавил, что, согласно приказу Минздрава №460, основанием для признания человека умершим становится диагноз о смерти мозга. Он ставится с помощью электроэнцефалограммы (ЭЭГ), которая фиксирует мозговую активность в виде графического изображения. Электрическое молчание мозга должно сохраняться не менее 30 минут, чтобы зафиксировать смерть. В случае сомнений ЭЭГ делается повторно.

Лериковский добавил, что не во всех больницах есть необходимое оборудование. В таком случае для подтверждения диагноза пациента обязаны разместить в палате или на территории больницы в течение двух часов до появления трупных пятен и окоченения. Главное — не отправлять тело сразу в морг, так как пониженная температура замедляет появление естественных признаков смерти.

Патологоанатом одного из Волгоградских моргов Константин Михайлюк рассказал, что особенные состояния организма не влияют на постановку ложной смерти. В его практике было несколько случаев подобного воскрешения, в одном из них оказалось, что мертвый по всем признакам человек был очень пьян. По его словам, в таком состоянии организм может сильно замедлить процессы жизнедеятельности вплоть до того, что пульс и сердцебиение не будут прощупываться. Он добавил, что в моргах большой поток и некоторые больницы не перепроверяют показатели, а констатируют смерть.

Еще одной причиной ошибки может стать тяжелая кома или «летаргическая смерть», сказал Михайлюк. В таком состоянии человек становится неподвижен, жизненные функции снижаются, а температура тела падает. Он объяснил это защитной реакцией организма на стресс как внешний, так и внутренний — тело пытается выиграть время для помощи, и такое состояние может длиться долгое время.

17 августа в Курской области женщина очнулась в морге после того, как ее приняли за мертвую. Она попала в больницу с болями в животе и после нескольких процедур медики констатировали ее смерть, но на следующее утро работник морга увидел, что она жива. Ее перевели в областную больницу в тяжелом состоянии. 19 августа стало известно, что женщина умерла в больнице, ей планировали сделать еще одну операцию.