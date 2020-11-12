В российском городе умер привязанный к койке пациент

В Екатеринбурге скончался пациент Свердловской областной клинической больницы №1, которого врачи привязали к койке из-за странного поведения. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По данным издания, молодой россиянин поступил в хирургическое отделение медучреждения вечером 11 ноября. После определения в палату мужчина начал неадекватно себя вести. «Сначала гнал, потом — то на полу валялся, то шел куда-то, сам с собой разговаривал», — пояснил собеседник агенства. В связи с этим сотрудники больницы приняли решение привязать пациента руками и ногами к краям больничной койки.

Через некоторое время лежавшие с мужчиной в одной палате больные заметили, что он закатил глаза и не дышит. Отмечается, что россиянин пробыл в отделении три часа. Его собирались оперировать в тот же день. URA.RU направило запрос в больницу.

В марте сообщалось, что сотрудники петербургской больницы привязали 89-летнего ветерана Великой Отечественной войны Екатерину Райкову ремнями к койке после ее просьбы поехать домой. По словам медработников, обычно их используют только в тех случаях, когда пациент невменяем или ведет себя агрессивно. Как отметил ее сосед, россиянка была испугана и звала на помощь.