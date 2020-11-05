Российского врача осудили из-за погибшего сразу после ее визита школьника

Врач-педиатр из Иванова, 53-летняя Любовь Яровикова, приговорена к двум годам лишения свободы условно по статье 124 («Неоказание помощи больному») УК РФ. Об этом в четверг, 5 ноября, «Ленте.ру» сообщили в Ленинском районном суде города.

Как отметили в суде, Яровиковой также запрещено заниматься врачебной деятельностью в течение двух лет. Обе стороны — и защита, и обвинение — намерены обжаловать приговор.

Суд счел доказанным, что 23 апреля 2018 года врач-педиатр Яровикова во время посещения на дому больного восьмилетнего мальчика не провела в полном объеме его осмотр, недооценила тяжесть его состояния и не предложила госпитализацию. В тот же день, спустя четыре часа, бригада скорой помощи констатировала смерть ребенка.

По заключению судебно-медицинских экспертов, школьник скончался из-за острого миокардита. В ходе судебного процесса было установлено, что 18 апреля мама мальчика вызвала врача из поликлиники. Доктор Яровикова, на участке которой проживал ребенок, в тот день была на больничном, и осматривал ребенка другой врач, который поставил диагноз ОРВИ и выписал ряд препаратов.

23 апреля между 10:00 и 12:00 на повторный вызов пришла уже педиатр Яровикова, которая не обратила внимания на отсутствие положительной динамики болезни. Она, по мнению экспертов, должна была предложить госпитализацию, но не сделала этого.

Кроме того, всю медицинскую документацию педиатр заполнила вечером того же дня по памяти, не сделав несколько ключевых записей в истории болезни. Именно по этой причине эксперты не смогли дать ответ на вопрос о причинно-следственной связи между действиями врача и наступлением смерти ребенка.

Возбуждение уголовного дела в отношении доктора Яровиковой вызвало широкий резонанс в профессиональной среде. Медики Иванова и других городов провели серию акций протеста против ее уголовного преследования. При этом, как уточнили в суде, врачу Яровиковой следствие не вменяло статью 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ, а все публикации об этом не соответствуют действительности.