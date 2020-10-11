Российских врачей заподозрили в хищении лекарств от рака

В Санкт-Петербурге задержали более 15 человек, подозреваемых в хищении дорогостоящих препаратов для онкобольных. Об этом сообщает главное управление МВД по городу.

По версии следствия, подозреваемые похищали лекарства в медицинских организациях, а затем продавали их через аптеки, клиники и структуры, занимающиеся оптовой торговлей лекарствами. Далее, по версии следствия, онкопрепараты перепродавались в рамках госзакупок в местные больницы. За пять лет злоумышленники заработали более 100 миллионов рублей.

Всего было проведено 35 обысков, в ходе которых были изъяты документы, печати и штампы различных организаций, а также лекарства и деньги.

«Фонтанка» пишет, что многие из задержанных являются врачами. Также издание уточняет, что обыски проводились в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени Павлова, Городском онкологическом диспансере на Каменном острове и Областном онкологическом диспансере.

В 2017 году полиция Кургана задержала сотрудницу одного из медицинских центров города, подозреваемую в хищении дорогостоящих лекарств, предназначенных для бесплатной раздачи больным ВИЧ. По данным МВД, медсестра имела доступ к препаратам, отпускающимся по рецепту врача, и похитила медикаменты на общую сумму более 600 тысяч рублей. Подозреваемая продала почти 90 упаковок лекарств, которые должны были получить на бесплатной основе люди, инфицированные вирусами иммунодефицита человека, а также гепатитами В и С. Нуждающимся пациентам выдавались другие препараты либо они не получали их совсем.