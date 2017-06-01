Медсестру из Кургана заподозрили в торговле бесплатными лекарствами больных ВИЧ

Полиция Кургана задержала сотрудницу одного из медицинских центров города, подозреваемую в хищении дорогостоящих лекарств, предназначенных для бесплатной раздачи больным ВИЧ. Об этом говорится в сообщении МВД, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 1 июня.

По данным ведомства, медсестра имела доступ к препаратам, отпускающимся по рецепту врача, и похитила медикаменты на общую сумму более 600 тысяч рублей. Подозреваемая продала почти 90 упаковок лекарств, которые должны были получить на бесплатной основе люди, инфицированные вирусами иммунодефицита человека, а также гепатитами В и С. Нуждающимся пациентам выдавались другие препараты либо они не получали их совсем.

Возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

2 ноября 2016 года московские полицейские в Юго-западном округе задержали 49-летнюю женщину, которая, надев халат и маску медсестры, похищала личные вещи пациентов больницы на Ленинском проспекте. Воровка в спецформе ходила по всем палатам и проверяла, закрыты ли двери. Когда ей удавалось проникнуть в одну из них, она забирала ценности и скрывалась. Вычислить ее помогли камеры наблюдения и пациенты, которые рассказали о пропажах своих вещей.