Банда российских полицейских за четыре года собрала взятки на 54 миллиона рублей

В Краснодарском крае банда, состоявшая из полицейских, за четыре года собрала 54 миллиона рублей взяток. Об этом в среду, 9 декабря, в интервью РИА Новости рассказал председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин.

По словам Бастрыкина, с 2016 по 2020 год полицейские, работая на вверенной им территории, в том числе на трассе федерального значения Р-217 «Кавказ», не привлекали граждан за административные правонарушения в обмен на взятки. Полицейские не препятствовали проезду транспорта, перевозящего тонны нелегального алкоголя.

Под следствием оказались 15 должностных лиц, четверо из них согласились сотрудничать со следствием и заключили досудебное соглашение.

23 октября сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали замначальника Московской таможни Сергея Цуканова при получении взятки в полмиллиона рублей.