Майора полиции заподозрили во взятке за киносъемки в центре Москвы

Заместитель начальника отдела полиции по району Китай-город майор Дмитрий Смолин стал подозреваемым по делу о получении взятки за выдачу разрешений на киносъемки в центре Москвы. Об этом в пятницу, 4 декабря, в Пресненском суде Москвы сообщили ТАСС.

По решению суда Смолин помещен под домашний арест. Как следует из материалов уголовного дела, группа полицейских могла получать взятки от кинокомпаний за выдачу разрешений на съемки в обход действующих правил.

19 мая сообщалось, что московские полицейские задержали актера Антона Михайленко и направили его на медэкспертизу, которая выявила в крови артиста следы наркотическое вещество. Михайленко появился в таких сериалах, как «Полицейский с Рублевки», «Прокурорская проверка», «Последний мент», «Адвокат» и «Следаки».