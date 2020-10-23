ФСБ задержала замглавы Московской таможни за взятку в полмиллиона рублей

Сотрудники ФСБ задержали замначальника Московской таможни Сергея Цуканова при получении взятки в полмиллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уточняет агентство «Москва» в своем Telegram-канале, Цуканов от своего знакомого узнал, что его подчиненные необоснованно нарушают права организации «Меховой Мир» и решил за взятку устранить эту проблему. 22 октября он встретился со своим знакомым и представителем компании, чтобы получить вознаграждение. В момент передачи денег его задержала ФСБ, которая с самого начала контролировала сделку.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье полицейский послал жену на BMW за взяткой и попался ФСБ. Один миллион полицейский забрал сам, а за остальными пятью отправил жену. Когда женщина получила деньги (большинство купюр были муляжами), ее задержали сотрудники ФСБ России.

Позднее был задержан ее муж, а также двое его подельников-сослуживцев.