Российский полицейский послал жену на BMW за взяткой и попался ФСБ

В Подмосковье сотрудник регионального Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) МВД России отправил за взяткой в пять миллионов рублей свою жену на BMW. Об этом в четверг, 8 октября, сообщает Telegram-канал LifeShot.

По данным канала, общая сумма взятки составила шесть миллионов рублей. Один миллион из них полицейский забрал сам, а за остальными пятью отправил жену. Когда женщина получила деньги (большинство купюр были муляжами), ее задержали сотрудники ФСБ России.

Позднее был задержан ее муж, а также двое его подельников-сослуживцев. Как рассказала «Ленте.ру» официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий, сообщники вымогали деньги у подмосковного предпринимателя.

За взятку они обещали бизнесмену вернуть технику, которую ранее сами же изъяли в связи с незаконной разработкой песчаного карьера в Балашихе. По факту произошедшего в отношении полицейских возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

Жена одного из сотрудников МВД, задержанная оперативниками ФСБ, стала фигуранткой уголовного дела по части 4 статьи 291.1 («Посредничество в получении взятки») УК РФ. Ей грозит до 12 лет лишения свободы, а ее супругу и его двоим сообщникам — до 15 лет лишения свободы.