Полицейские уничтожили более тонны конопли в Подмосковье

Полицейские уничтожили более тонны дикорастущей конопли около поселка Белоомут в Подмосковье. Об этом сообщила начальник пресс-службы областного ГУ МВД Татьяна Петрова, передает ТАСС.

Общая площадь участка, на котором произрастало растение, составляла более двух гектаров. Исследование показало, что образцы конопли содержат тетрагидроканнабинол и, следовательно, являются наркотиком. С помощью скашивания и сжигания полицейские уничтожили около двух тысяч кустов.

Ранее в Еврейской автономной области полиция задержала местного жителя, у которого нашли 100 килограммов марихуаны. Россиянин обнаружил дикорастущую коноплю в окрестностях села Песчаное и оборвал верхушки растений, после чего спрятал их в лесу. Там же мужчина оборудовал тайник и высушивал собранные части конопли для дальнейшей обработки.