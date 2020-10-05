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Полицейские уничтожили более тонны конопли в Подмосковье

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Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Полицейские уничтожили более тонны дикорастущей конопли около поселка Белоомут в Подмосковье. Об этом сообщила начальник пресс-службы областного ГУ МВД Татьяна Петрова, передает ТАСС.

Общая площадь участка, на котором произрастало растение, составляла более двух гектаров. Исследование показало, что образцы конопли содержат тетрагидроканнабинол и, следовательно, являются наркотиком. С помощью скашивания и сжигания полицейские уничтожили около двух тысяч кустов.

Ранее в Еврейской автономной области полиция задержала местного жителя, у которого нашли 100 килограммов марихуаны. Россиянин обнаружил дикорастущую коноплю в окрестностях села Песчаное и оборвал верхушки растений, после чего спрятал их в лесу. Там же мужчина оборудовал тайник и высушивал собранные части конопли для дальнейшей обработки.

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