Россиянин рассказал полиции о 100 килограммах личных запасов марихуаны

В Еврейской автономной области полиция задержала местного жителя, у которого нашли 100 килограммов марихуаны. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По ее словам, мужчину подозревают в покушении на сбыт наркотика. Однако он сам рассказал полиции, что это его личные запасы для собственного употребления.
Россиянин обнаружил дикорастущую коноплю в окрестностях села Песчаное и оборвал верхушки растений, после чего спрятал их в лесу. Там же мужчина оборудовал тайник и высушивал собранные части конопли для дальнейшей обработки. Подозреваемый ранее был судим. Возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под стражей.
МВД опубликовало оперативное видео с найденной партией наркотика.
На кадрах оперативник показывает изъятую марихуану.