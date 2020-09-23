Россиянин рассказал полиции о 100 килограммах личных запасов марихуаны

В Еврейской автономной области полиция задержала местного жителя, у которого нашли 100 килограммов марихуаны. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, мужчину подозревают в покушении на сбыт наркотика. Однако он сам рассказал полиции, что это его личные запасы для собственного употребления.

Россиянин обнаружил дикорастущую коноплю в окрестностях села Песчаное и оборвал верхушки растений, после чего спрятал их в лесу. Там же мужчина оборудовал тайник и высушивал собранные части конопли для дальнейшей обработки. Подозреваемый ранее был судим. Возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под стражей.

МВД опубликовало оперативное видео с найденной партией наркотика.

ЯД

На кадрах оперативник показывает изъятую марихуану.

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