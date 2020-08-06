Российского атамана-плантатора задержали за выращивание конопли

В Санкт-Петербурге за незаконное культивирование и сбыт марихуаны задержаны 50-летний уроженец Воркуты Юрий Бугаев и два его сообщника 37-летний уроженец Магадана и 35-летний петербуржец. Об этом в четверг, 6 августа, сообщает региональное управление МВД.

По данным полиции, плантации конопли были обнаружены в поселке Песочный Курортного района Санкт-Петербурга, а также в Ломоносовском и Выборгском районах Ленобласти. Изъято около килограмма готового продукта и 236 кустов конопли. По данным агентства «Интерфакс» руководивший группой 50-летний Юрий Бугаев является атаманом казачьего общества «Казачья стража».

Ранее подозреваемый уже был осужден за вымогательство, он освободился в 2001 году. После чего состоял в казачьих организациях, занимающихся различной деятельностью от фотографии в казачьем антураже до охранных услуг и содействия в проведении расследований.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Изъяты оборудование, парники, удобрения, кроме того найдены иностранные книги о культивировании конопли с рукописным переводом.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru