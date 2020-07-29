В Москве парковку жилого дома украсили горшками с коноплей

В Москве закрытую парковку элитного жилого комплекса «Донской Олимп» украсили горшками с коноплей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Горшки с растением заметили участковые, которые обходили Серпуховский Вал. Они вызвали следственно-оперативную группу. Оперативники изъяли предметы декора и выяснили, что там находилась конопля. Теперь полиция ищет нарушителей.

В июле стало известно, что в колумбийском городе Богота объявили о распродаже пяти тысяч объектов недвижимости, которые принадлежали торговцу кокаином. Их совокупная стоимость составляет 366 миллионов долларов (26 миллиардов рублей). Лоты являются крупнейшим пакетом активов, когда-либо выставленных на торги в стране. Имущество пойдет молотка на аукционе DebtX.

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