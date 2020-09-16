В МВД опровергли задержание целого подразделения полиции из-за конопли

В управлении МВД России по Псковской области заявили, что информация о задержании всего личного состава подразделения по борьбе с наркотиками Великолукского РОВД не соответствует действительности. Об этом в среду, 16 сентября, сообщает ТАСС.

В ведомстве отметили, что сотрудники ФСБ проводят мероприятия по факту возможного превышения должностных полномочий руководителем упомянутого в СМИ подразделения.

Ранее сообщалось, что оперативники ФСБ задержали весь личный состав Великолукского РОВД по подозрению в выращивании конопли. Как уточняло издание «Псковская губерния», полицейские выращивали растение для подброса подозреваемым.