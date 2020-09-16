Причиной задержания ФСБ целого подразделения полиции назвали выращивание конопли

Причиной задержания сотрудниками ФСБ личного состава подразделения по борьбе с наркотиками Великолукского районного отдела внутренних дел (РОВД) в Псковской области стало подозрение в выращивании конопли. Об этом в среду, 16 сентября, в своем Telegram-канале сообщает издание «Псковская губерния».

По информации издания, полицейских подозревают в том, что они выращивали коноплю для подброса подозреваемым. В пресс-службе управления МВД по Псковской области пока не комментировали ситуацию.

Ранее о задержании всего личного состава подразделения по борьбе с наркотиками Великолукского РОВД со ссылкой на собственные источники сообщило Псковское агентство информации (ПАИ).

По данным ПАИ, операцию провели оперативники регионального управления ФСБ совместно с сотрудниками отдела собственной безопасности (ОСБ) регионального управления МВД России. Между тем, как пишет «Псковская губерния», на данный момент по итогам оперативного мероприятия задержан всего один сотрудник полиции.