Оперативники ФСБ задержали целое подразделение российской полиции

В Псковской области весь личный состав подразделения по борьбе с наркотиками Великолукского районного отдела внутренних дел (РОВД) задержан в ходе спецоперации. Об этом в среду, 16 сентября, со ссылкой на собственные источники сообщает Псковское агентство информации (ПАИ).

По данным ПАИ, операцию провели оперативники регионального управления ФСБ совместно с сотрудниками отдела собственной безопасности (ОСБ) регионального управления МВД России.

4 марта 2019 года сообщалось, что сотрудники ФСБ России провели оперативно-следственные мероприятия в отделе МВД по городу Бердску (Новосибирская область). По словам очевидцев, отдел полиции штурмовали бойцы спецназа.