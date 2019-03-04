Спецназ ФСБ пошел на штурм отдела МВД

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России 1 марта провели оперативно-следственные мероприятия в отделе МВД по городу Бердску (Новосибирская область). Об этом сообщает региональное издание «Бердск-Онлайн».

Как сообщили изданию очевидцы, отдел полиции «штурмовали бойцы спецназа». При этом обыски при участии ФСБ прошли в кабинетах следственного отдела и в отделении наркоконтроля. В результате был задержан начальник бердского отдела МВД Алексей Зорин — в момент задержания он оказал сопротивление.

По словам источника в правоохранительных органах, когда в кабинете Зорина на четвертом этаже шел обыск, полицейский разбил свой мобильный телефон, а потом бросился к окну, пытаясь выкинуть устройство. Однако его действия успели пресечь оперативники.

По данным «Интерфакса», в настоящее время Зорину инкриминируется часть 4 статьи 159 УК России («Мошенничество с использованием служебного положения»).

Как считает следствие, в начале 2019 года полицейский купил у задержанного по подозрению в торговле наркотиками автомобиль Mitsubishi Outlander за 400 тысяч рублей. Позже Зорин продал машину почти за один миллион рублей. 4 марта Центральный районный суд Новосибирска арестовал обвиняемого почти на два месяца, до 2 мая.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!