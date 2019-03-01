Сотрудников ФСБ обвинили в пытках полицейских

На неустановленных сотрудников управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области завели дело о пытках двоих полицейских из города Тосно. Об этом в пятницу, 1 марта, сообщает «Медиазона» со ссылкой на постановление следователя военного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Западному военному округу.

Как следует из документа, дело возбуждено по пунктам «а» и «б» части 3 статьи 286 УК («Превышение должностных полномочий с применением насилия и спецсредств») УК РФ еще 19 февраля. Следствие признало, что в 2017 году при задержании сотрудников МВД Ильи Щукина и Сергея Ласлова к ним незаконно применили силу сотрудники регионального УФСБ.

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Подозреваемых в деле пока нет, а майор Щукин и лейтенант Ласлов признаны потерпевшими. В настоящее время обоих полицейских судят по обвинению в подбросе наркотиков задержанным ради повышения раскрываемости. Обвиняемые рассказали, что сотрудники ФСБ — бойцы спецназа «Град» — пытали их электрошокером при задержании в апреле 2017 года.

По словам Щукина, его пытали около 1,5 часа. В свою очередь адвокат Ласлова Кирилл Москалев сообщил, что его подзащитного в июне 2017 года задержали в отделе МВД по городу Тосно, после чего увезли в лес и пытали около двух часов. За это время один электрошокер разрядился — и сотрудники ФСБ пустили в ход второй.

В конечном итоге лейтенант Ласлов подписал нужные показания. Из постановления СКР следует, что после задержания врачи зафиксировали у Щукина более 20 кровоподтеков, а у Ласлова — более десяти кровоподтеков и более сотни ссадин.

21 мая 2018 года сообщалось, что один из фигурантов дела о «террористическом сообществе "Сеть"» Дмитрий Пчелинцев отказался от своих слов о пытках в ФСБ после того, как подвергся новым пыткам.

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