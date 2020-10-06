Российские полицейские прогнали следователей и получили срок

В Уфе трое бывших полицейских получили условные сроки от двух до трех с половиной лет за то, что прогнали следователей Следственного комитета России (СКР), которые хотели провести осмотр в отделе полиции. Суд признал всех троих виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия. Об этом во вторник, 6 октября, «Ленте.ру» рассказал официальный представитель управления СКР по Башкирии Евгений Каневский.

Как установил суд, в декабре 2018 года в СКР поступило заявление о применении насилия в отношении несовершеннолетнего со стороны полицейских. Следователи взяли двух понятых и направились в указанный участок для проведения осмотра помещения. Исполнявший обязанности начальника отдела полиции сотрудник приказал двум полицейским дежурной части выгнать следователей и понятых из участка. Те применили физическую силу, в результате чего один из следователей получил телесные повреждения.

По результатам служебной проверки троих полицейских уволили из МВД по отрицательным основаниям. СКР возбудил уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Суд приговорил отдавшего приказ начальника отдела к двум годам условно, один из его подчиненных получил три года условно, второй — три года и шесть месяцев с испытательным сроком до трех лет. Обоим бывшим сотрудникам дежурной части также запрещено занимать должности в правоохранительных органах в течение двух и трех лет соответственно.