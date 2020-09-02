После стрельбы в отделе полиции Татарстана возбудили уголовное дело

В Татарстане после стрельбы в отделе полиции возбудили уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Об этом в среду, 2 сентября, «Ленте.ру» рассказал официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) по Республике Татарстан Андрей Шептицкий.

По данным следствия, уголовное дело было возбуждено по факту случившегося после публикации видео стрельбы и информации об инциденте в СМИ. По словам официального представителя республиканского МВД Максима Костромина, начальник отдела полиции «Зареченский» Тарас Дорошкевич отстранен от занимаемой должности на время проведения проверки и расследования уголовного дела.

Ранее 2 сентября сообщалось, что начальник отдела полиции «Зареченский» Тарас Дорошкевич стрелял в подчиненных из пневматической винтовки в том числе и в дознавательницу лейтенанта Айгуль Хакимову, за плохие показатели работы. При этом никто из сотрудников отдела за медицинской помощью не обращался.