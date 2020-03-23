В Курганской области разоблачена преступная группировка из высокопоставленных сотрудников МВД. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

По обвинению в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, задержаны заместитель начальника управления МВД по Курганской области, начальник отдела МВД по городу Шадринску, главный бухгалтер этого подразделения и двое его подчиненных. По данным следствия, полицейские с 2012 по февраль 2020 года создали преступную группировку с целью хищения путем мошенничества денежного довольствия, премий и выплат сотрудникам МВД.

Как выяснил СКР, обвиняемые изготавливали фиктивные платежные ведомости, куда вносили заведомо ложные сведения о размерах денежного довольствия, выдавая личному составу заниженные суммы либо вовсе утаивая выплаты. Похищенные средства участники группировки делили между собой. Всего ими было похищено из бюджета не менее 27 миллионов рублей. Махинации выявили совместно сотрудники ФСБ и управления собственной безопасности МВД.

СКР опубликовал оперативное видео задержания обвиняемых на своем YouTube-канале. На кадрах бойцы СОБРа надевают наручники на одного из фигурантов дела и выводят его из здания МВД.

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

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