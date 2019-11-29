Российский полицейский собрал с коллег деньги на конкурс и потратил на себя

На руководителя одного из подразделений УМВД России по Тюменской области Виталия Шундрика завели два уголовных дела по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве, сообщает издание 72.ru со ссылкой на региональную пресс-службу МВД.

Шундрик возглавлял управление организации охраны общественного порядка, в ближайшее время его уволят в связи с уголовным преследованием. Отмечается, что с августа по сентябрь 2017 года он собрал со своих сотрудников 182 тысячи рублей якобы на проведение конкурса «Лучший по профессии». При этом часть денег полковник полиции потратил на банкет, а остальное присвоил.

Сейчас Шундрик находится по подпиской о невыезде, он согласился сотрудничать со следствием.

В марте этого года четырех полицейских в Калининграде обвинили в хищении 164 килограммов янтаря. Они изъяли его незаконно в одном из городских магазинов. В апреле уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями завели на полицейского из Краснодарского края, он похитил служебный катер во время шторма на Черном море.

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