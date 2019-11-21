Игнорирующий массовую драку российский полицейский попал на видео

В Томске массовая драка, которую проигнорировал стоящий рядом сотрудник ДПС, попала на видео. Ролик в четверг, 21 ноября, был опубликован в Instagram-аккаунте «ДТП Томск».

На кадрах видно, как в вечернее время группа мужчин избивает оппонента на парковке и валит на землю. Рядом с ними стоит полицейский и не предпринимает никаких действий, чтобы разнять дерущихся.

Видео распространилось в социальных сетях. Его автор утверждал, что инцидент произошёл у одного из ночных заведений города. При этом в конфликт вмешался случайный прохожий, который в итоге пострадал.

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД агентству РИА Томск, в настоящее время идет проверка данной информации. В случае ее подтверждения сотрудник может быть уволен.

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