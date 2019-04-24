Полицейский похитил служебный катер во время шторма на Черном море

Бывший врио начальника тыла отдела МВД по Туапсинскому району обвинен в хищении служебного катера и подлоге. Об этом в среду, 24 апреля, сообщается на сайте управления Следственного комитета России (СКР) по Краснодарскому краю.

В отношении бывшего полицейского возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 285 («Злоупотреблении должностными полномочиями») и части 2 статьи 327 («Подделка официальных документов») УК РФ.

По данным следствия, в конце 2018 года сотрудник правоохранительных органов похитил служебный катер «Стриж-4» во время неблагоприятных погодных условий. Затем он доложил начальству о том, что в результате наводнения, спровоцированного ливнем, судно якобы смыло с территории гаражно-лодочного кооператива.

Чтобы упростить хищение, полицейский подделал справку от имени председателя кооператива, согласно которой до начала шторма катер находился на его территории. Кроме того, в течение некоторого времени сотрудник создавал видимость поиска катера. Ущерб, нанесенный краевому управлению МВД, оценивается в 730 тысяч рублей. В данный момент обвиняемый уволен из органов внутренних дел.

5 марта сообщалось, что четырех полицейских в Калининграде обвинили в крупном хищении янтаря. По данным следствия, в августе 2017 года они изъяли в одном из городских магазинов 164 килограмма камня. Как выяснилось позже, эти действия были незаконными.

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