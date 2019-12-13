Полковник МВД получил дело за потерю девяти миллионов рублей из служебного сейфа

Бывший начальник столичного ОВД «Тверской», полковник Евгений Сойнов стал фигурантом уголовного дела о пропаже девяти миллионов рублей из служебного сейфа. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на постановление о возбуждении уголовного дела.

По информации издания, уголовное дело по статье 293 («Халатность») УК РФ было возбуждено Мещанским межрайонным следственным отделом еще 10 декабря. По версии следствия, Сойнов потерял изъятые у предпринимателя девять миллионов рублей, которые хранились в служебном сейфе.

При этом Сойнов не имел право хранить изъятые деньги в служебном сейфе: согласно приказу МВД, вещественные доказательства в виде денег и ценностей сдаются в банк.

Как сообщает Telegram-канал «Baza», с полковника Сойнова взяли подписку о невыезде. Кроме того, пострадавший предприниматель уже подал в суд на МВД и требует вернуть ему пропавшие деньги.

Отмечается, что Сойнов возглавлял ОВД «Тверской» до 2019 года.

Ранее стало известно, что на руководителя одного из подразделений УМВД России по Тюменской области Виталия Шундрика завели два уголовных дела по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве. Полицейский собрал с коллег деньги на конкурс и потратил на свои нужды.

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