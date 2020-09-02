Полковник российской полиции расстрелял подчиненных за плохую работу

В Казани начальник отдела полиции «Зареченский» Тарас Дорошкевич расстрелял подчиненных из пневматической винтовки. Об этом в среду, 2 сентября, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, полковник полиции Дорошкевич стрелял в подчиненных, в том числе в дознавательницу лейтенанта Айгуль Хакимову, за плохие показатели работы. На место выехал прокурор Кировского района города Казани Эльдар Сабиров.

По информации источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, пострадавших в результате стрельбы нет. «По факту произошедшего проводится проверка. Известно, что никто из подчиненных ранен не был, за медицинской помощью никто не обращался. Внятных объяснений от полковника пока получить не удалось», — рассказал он.

В управлении информации МВД по республике Татарстан «Ленте.ру» заявили, что по итогам служебной проверки должностные лица, причастные к инциденту, будут привлечены к дисциплинарной ответственности.