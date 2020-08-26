Обжаловано оправдание полковников по делу об изнасиловании дознавательницы

Прокуратура Башкирии подала кассационную жалобу на решение Верховного суда республики, который оправдал двух полковников МВД по делу об изнасиловании дознавательницы в отделе полиции Уфы. Об этом в среду, 26 августа, сообщает «Интерфакс».

По версии следствия, 30 октября 2018 года начальник отдела МВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев, начальник отдела МВД по Кармаскалинскому району Салават Галиев и начальник отдела по вопросам миграции отдела МВД по Уфимскому району Павел Яромчук были в нетрезвом состоянии на рабочем месте. Якобы по служебной необходимости они вызвали 23-летнюю сотрудницу, предложили ей выпить, после чего изнасиловали.

Было возбуждено дело по факту группового изнасилования и насильственных действий сексуального характера. Фигурантов уволили со службы. В декабре 2019 года Галиев и Матвеев получили семь лет лишения свободы, а Яромчук — шесть. Все экс-полицейские подали апелляционные жалобы на приговор, и уже летом двое полковников МВД, Матвеев и Галиев, были полностью оправданы, а Яромчук вместо шести лет колонии получил четыре года.