Полицейских оправдали по делу об изнасиловании дознавательницы из Уфы

В Верховном суде Башкирии оправдали полицейских по делу об изнасиловании 23-летней дознавательницы из Уфы. Об этом в среду, 3 июня, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, по итогам рассмотрения апелляции полностью оправданы два высокопоставленных полицейских Салават Галиев и Эдуард Матвеев, также изменен приговор признанному виновным в преступлении Павлу Яромчуку. Вместо шести лет заключения, назначенных ранее, суд изменил наказание на четыре года колонии.

26 декабря 2019 года Кировский районный суд Уфы приговорил 51-летнего бывшего начальника отдела МВД по Уфимскому району Башкирии Эдуарда Матвеева к семи годам лишения свободы. Столько же получил 50-летний полковник полиции Салават Галиев — бывший начальник отделения полиции по Кармаскалинскому району республики.

О преступлении стало известно 31 октября 2018 года, когда дознавательница обратилась в полицию. По данным следствия, трое полицейских были в нетрезвом состоянии на рабочем месте. Якобы по служебной необходимости они вызвали 23-летнюю сотрудницу, предложили ей выпить, после чего изнасиловали. В ходе судебного разбирательства потерпевшая подала иск на 300 миллионов рублей.

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