Дознавательница из Уфы обжалует оправдание полковников по делу об изнасиловании

Дознавательница из Уфы намерена обжаловать оправдательный приговор двоим полковникам МВД, которых обвиняли в ее изнасиловании. Об этом сообщил РИА Новости представитель потерпевшей.

Также жалобу на решение Верховного суда Башкирии подаст третий фигурант дела — Павел Яромчук, которому смягчили наказание с шести до четырех лет, признав виновным в изнасиловании потерпевшей. Ему также снизили выплату морального ущерба дознавательнице с трех миллионов рублей до 500 тысяч. Яромчук был взят под стражу в зале суда.

Ранее 3 июня стало известно о полном оправдании 51-летнего бывшего начальника отдела МВД по Уфимскому району Башкирии полковника Эдуарда Матвеева, приговоренного к семи годам лишения свободы за изнасилование, и 50-летнего полковника полиции Салавата Галиева — бывшего начальника отделения полиции по Кармаскалинскому району республики. Мотивировочная часть такого решения Верховного суда Башкирии неизвестна, так как дело слушалось в закрытом режиме.

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«Два года продолжалась эта травля: везде и в СМИ. Опорочено имя после стольких лет службы», — прокомментировал после суда адвокат Галиева, передает Telegram-канал Mash.

В своем решении Верховный суд Башкирии признал за оправданными право на реабилитацию в связи с незаконным уголовным преследованием, сообщает объединенная пресс-служба судов республики в своем Telegram-канале. Это значит полковники могут рассчитывать на крупную материальную компенсацию, включающую зарплату с момента увольнения из МВД, восстановление в должности, судебные издержки, вызванные оплатой услуг адвокатов, а также возмещение за каждый день, проведенный в СИЗО. Прокуратура обязана публично принести извинения незаконно осужденным. Также полковники могут привлечь дознавательницу за ложный донос.

26 декабря 2019 года Кировский районный суд Уфы приговорил Матвеева и Галиева к семи годам лишения свободы. Яромчук получил шесть лет.

О преступлении стало известно 31 октября 2018 года, когда дознавательница обратилась в полицию. По данным следствия, трое полицейских были в нетрезвом состоянии на рабочем месте. Якобы по служебной необходимости они вызвали 23-летнюю сотрудницу, предложили ей выпить, после чего изнасиловали. В ходе судебного разбирательства потерпевшая подала иск на 300 миллионов рублей.

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