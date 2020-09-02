Стрельба начальника отдела казанской полиции по подчиненным попала на видео

В Казани стрельба начальника отдела полиции «Зареченский» по подчиненным попала на видео. Ролик в среду, 2 сентября, публикует Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как полковник полиции Тарас Дорошкевич, стоя на пороге кабинета, целится из пневматической винтовки в одного из сотрудников в дальней части коридора. Раздается выстрел, человек убегает, а высокопоставленный полицейский заряжает оружие. При этом рядом стоит одна из сотрудниц в штатском, а автор ролика ведет скрытую съемку происходящего на телефон. В произошедшем теперь разбирается прокуратура.

Ранее 2 сентября сообщалось, что полковник полиции стрелял в дознавательницу — лейтенанта Айгуль Хакимову — за плохие показатели работы. По информации источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, пострадавших в результате стрельбы нет. «По факту произошедшего проводится проверка. Известно, что никто из подчиненных ранен не был, за медицинской помощью никто не обращался. Внятных объяснений от полковника пока получить не удалось», — рассказал он.