Бывшие спецназовцы и майор полиции сели за нападение на следователя

В Крыму суд вынес приговор бывшему майору полиции Александру Леснову, а также бывшим сотрудникам спецназа Сергею Старосельцеву и Николаю Пухову за нападение на следователя. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщает «Коммерсант».

Леснову вменяется организация насильственных действий в отношении пострадавшего, а его подельникам — умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Согласно решению присяжных, организатор не планировал совершения убийства, а исполнители не знали должность жертвы. Каждый из них приговорен к трем годам заключения в колонии общего режима.

Согласно материалам дела, осенью 2017 года Леснов, будучи начальником отделения экономической безопасности в Алуште, задумал нападение на руководителя местного следственного отдела Константина Гирякова, который расследовал дела против его подчиненных.

Полицейский предложил поучаствовать в нападении украинцу Старосельцеву, а тот привлек своего приятеля, с которым они участвовали в вооруженном конфликте на востоке Украины в составе ополчения.

Исполнители подстерегли следователя в сквере и избили его деревянной тростью. Пострадавшего госпитализировали со множеством ушибов и переломами костей кисти. При этом за совершение преступления они получили 190 тысяч рублей.

Отмечается, что нападавшие являются членами Союза ветеранов Донбасса. Также в 2008 году за участие в операции по принуждению Грузии к миру Пухов получил медаль Суворова, а за операцию в Сирии в 2017 году — орден «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

18 июля 2018 года сообщалось, что трое неизвестных ворвались в дом бывшего начальника управления Генпрокуратуры по расследованию особо важных дел генерала Владимира Лысейко. Они связали его и похитили из сейфа около двух миллионов рублей.

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