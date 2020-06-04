Полковник Минобороны избил подчиненных за обстрел охраны Башара Асада в Сирии

Владикавказский гарнизонный военный суд оштрафовал на 350 тысяч рублей заместителя командира 19-й отдельной мотострелковой бригады полковника Евгения Телешева за избиение подчиненных после обстрела охраны президента Сирии Башара Асада на командном пункте Дейр-эз-Зор летом 2019 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, Телешев, находясь в командировке в Сирии, исполнял обязанности начальника оперативной группы на тактическом направлении Эш-Шола. Он заявил в суде, что с мая по июль 2019 года на вверенном ему участке была напряженная обстановка: нападение на командный пункт боевиков и дорожно-транспортное происшествие с российскими военнослужащими, в результате которого погибли граждане Сирии.

Телешев узнал от командующего группировкой российских войск генерал-полковника Андрея Сердюкова о том, что один из его подчиненных, находясь на боевом посту, выстрелил в автомобиль сотрудников службы безопасности Сирийской Арабской Республики (САР), и пуля пробила стекло машины. В результате инцидента никто не пострадал, однако Телешева возмутило, что подчиненные скрыли от него происшествие. Утром 23 июля 2019 года в служебном кабинете командного пункта Дейр-эз-Зор полковник избил двух провинившихся военнослужащих: стрелка и его непосредственного начальника. У них диагностировали сотрясения головного мозга.

Военный суд, приняв во внимание заслуги полковника, его безупречную службу и награды, а также добровольное возмещение потерпевшим морального вреда по 70 тысяч рублей каждому, принесение им извинений, решил применить к Телешеву более мягкое наказание, чем предусматривается статьей 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). В приговоре суд указал, что подсудимый совершил преступление, опасаясь возникновения конфликта с населением и охраной САР, а также повторения инцидента. Полковника приговорили к штрафу. Это решение было обжаловано потерпевшими, которые требовали с Телешева один миллион рублей, лишения свободы и снятия с должности. Но Южный окружной военный суд оставил их жалобы без удовлетворения.

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