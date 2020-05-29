Путин дал новые поручения по авиабазе Хмеймим

Президент России Владимир Путин поручил договориться с Сирией о передаче дополнительных недвижимости и акватории в рамках соглашения о размещении группировки на авиабазе Хмеймим. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Принять предложение Правительства Российской Федерации о подписании протокола №1 к Соглашению между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о размещении авиационной группы Вооруженных сил Российской Федерации на территории Сирийской Арабской Республики от 26 августа 2015 года о передаче дополнительного недвижимого имущества и акватории», — говорится в документе.

Также Путин поручил Минобороны России провести с участием российского МИД переговоры с Сирией, а после подписать указанный протокол.

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