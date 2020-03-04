Названа причина ежедневных атак на российскую авиабазу в Сирии

Названа причина ежедневных атак на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Авиабаза подверглась ежедневным атакам со стороны боевиков из-за невыполнения Турцией обязательств в зоне деэскалации. Об этом в среду, 4 марта, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, передает ТАСС.

Конашенков рассказал, что боевики ведут массивные артиллерийские обстрелы мирных населенных пунктов и российской авиабазы. По его словам, атаки из спорадических стали ежедневными. Генерал напомнил, что Анкара, согласно сочинскому договору, должна была вытеснить боевиков в Идлибе на расстояние 15-20 километров от границ зоны деэскалации вместе с тяжелой артиллерией.

Москва и Анкара обвиняют друг друга в невыполнении условий соглашений по Сирии, в том числе и сочинского меморандума, подписанного в октябре 2018 года. Тогда стороны договорились создать в Сирии несколько демилитаризованных зон, в том числе в провинции Идлиб, и не проводить в них военных операций.

Ситуация в Идлибе, где сирийская армия в начале текущего года начала крупномасштабное наступление, обострилась в конце февраля. Турция, чьи наблюдательные посты оказались за линией фронта, потребовала от Дамаска отвести войска, усилила поддержку лояльных ей боевиков и после гибели нескольких десятков своих военных в результате авиаудара ВВС Сирии объявила о проведении в регионе операции «Весенний щит».

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