Суд рассмотрит дело допустивших гибель россиянина в кипятке полицейских

Суд рассмотрит уголовное дело двух экс-полицейских из Калининграда, по вине которых в камере обварился кипятком насмерть задержанный россиянин. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на адвоката Владислава Филатьева, представляющего интересы матери погибшего.

По его словам, прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении двух бывших сотрудников отдела МВД по Московскому району Калининграда Николая Плебуха и Александра Иванова, которым предъявлено обвинение по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»).

В октябре 2019 года 36-летний житель Калининградской области Иван Вшиков был доставлен в отдел полиции по подозрению в хулиганстве. В камере он умышленно повредил батарею, в результате чего обварился кипятком. Мужчина получил тяжелые ожоги тела и умер в больнице.

По данным следствия, отсутствие должного контроля со стороны полицейских привело к тому, что Вшиков погиб.

В региональном управлении МВД признали серьезные дисциплинарные нарушения в действиях двух сотрудников дежурной части и уволили их. Еще семеро полицейских были предупреждены о неполном соответствии занимаемым должностям.

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