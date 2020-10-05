Московского полицейского осудили за тайник с наркотиками в отделе полиции

Дмитрия Дидурика, бывшего оперуполномоченного отдела полиции по району Теплый Стан, организовавшего тайник с наркотиками на рабочем месте, приговорили к 13 годам и шести месяцам колонии строгого режима. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщила «Ленте.ру» руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Установлено, что осужденный и двое других сотрудников отдела полиции вступили в преступный сговор с наркозависимой местной жительницей и решили привлечь к ответственности непричастного к преступлению гражданина. Для того чтобы возбудить в его отношении дело за незаконный оборот наркотиков, полицейские подделали результаты оперативно-разыскной деятельности.

Кроме того, Дидурик с соучастниками купил героин, метадон, гашиш и амфетамин, которые спрятал в здании отдела полиции. Наркотики экс-оперуполномоченный планировал сбыть, но не успел — тайник обнаружили при проверке.

Дидурик признан виновным в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и приготовлении к незаконному сбыту наркотиков. Уголовное дело его сообщников выделено в отдельное производство.